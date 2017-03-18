Тюменские маршрутки начали брать плату за проезд при входе

В Тюмени пассажиры маршрутных такси должны будут платить за проезд при входе. Нововведение вступило в силу сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пассажирам общественного транспорта теперь нужно заранее готовить деньги на проезд (22 рубля), брать билет у водителя и проходить в салон автобуса.

Обладателям транспортных и льготных карт (пенсионеры, школьники, студенты и другие категории граждан) при входе в автобус должны приложить карту к терминалу, дождаться сигнала "одобрено" и взять билет.

По словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Ташланова, в большинстве городов России такая практика существует и закреплена в правилах перевозки пассажиров.

"Мы пошли на этот шаг из соображений безопасности участников дорожного движения. Сейчас одним из главных отвлекающих водителя факторов являются пассажиры, передающие деньги во время движения транспорта. К тому же при существующем порядке оплаты неизбежно образуется затор на выходе из автобуса. Эта инициатива была озвучена на заседании Общественной палаты города Тюмени", – рассказал он.

Перевозчики, чьи автобусы малой вместимости работают на линии, согласились с предложением и новую для нашего города практику протестировали на нескольких маршрутах.

Сегодня первый день работы маршруток по-новому. Процесс оплаты при входе идёт в целом спокойно. Многие тюменцы соглашаются с тем, что это лишь "дело техники" и нужно время, чтобы отказаться от выработанной на протяжении многих лет привычки оплачивать проезд на выходе или в процессе движения автобуса.