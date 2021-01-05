В Тюмени оптимизируют систему автобусных маршрутов

Более 115 млн человек составил пассажиропоток общественного транспорта в Тюмени в 2020 году. Количество поездок снизилось по сравнению с прошлым годом из-за ограничительных мер по коронавирусу. При этом все больше тюменцев стали расплачиваться за проезд банковскими или транспортными картами.

Для сравнения: по итогам 2019 года было перевезено более 150 млн пассажиров, что на 3,7 млн больше, чем в 2018 году. Ожидается, что в 2021 году пассажиропоток составит 157 млн человек, в том числе 89,28 млн "платных", 27,71 млн федеральных и региональных льготников, 25,24 млн пенсионеров, 7,53 млн школьников, 7,24 млн студентов.

Доля пассажиров, которые расплачиваются в автобусах картами, увеличилась с 30% до 75% к 2019 году. Терминалами оснащены 100% автобусов. Кроме того, тюменцы имеют возможность сэкономить: с 2018 года при безналичном расчете поездка выходит на 1 рубль дешевле. До 1 января по карте "МИР" действовала скидка 6 рублей.

Как рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игорь Фролов, в 2020 году удалось провести 185 исследований пассажиропотоков, в том числе внеплановые. Результаты использовали при сезонном распределении пассажиропотока на летние и зимние графики движения.

С 1 января 2021 года маршрутную сеть оптимизируют. На некоторых маршрутах увеличили количество автобусов, причем большой вместимости. В район Тарманы вместо трех автобусов маршрута № 3 на линию выходят 15 автобусов № 31. В д. Падерина стало на девять автобусов № 80 больше. Маршрут № 2 продлен до жилого района ДОК, при этом увеличено количество транспорта с 18 до 22 единиц. Вместо 38-го маршрута пойдет № 42, за которым закреплено 8 автобусов среднего и 8 малого класса. Он продлен до ж/д вокзала.

Маршрутки №12 заменят автобусы №36, приспособленные для перевозки маломобильных групп. 78-й маршрут с 8-ю автобусами заменят 24 единицы маршрута № 37. На социально значимом маршруте № 86, который обслуживает Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, количество автобусов будет увеличено до трех. Сезонный маршрут № 142 будет заменен маршрутами №№ 145, 147, 155 на круглогодичной основе, пишет "Вслух.ру".