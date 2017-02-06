Тюмень за день: 6 февраля

В Тюмень идут 30-градусные морозы

Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тюмени существенное похолодание. Сегодня, 6 февраля, в областной столице пройдет снег, температура воздуха составит около 17 градусов ниже нуля днем, до минус 22 ночью.

Тюменцев приглашают на Масленицу

Праздник Масленицы пройдет на Цветном бульваре 26 февраля. Участники народных гуляний увидят "масленичный поезд", который проедет на санях в окружении ряженых, циркачей и скоморохов от ЦУМа до Цветного бульвара.

За неделю более 10 тысяч тюменцев заразились ОРВИ

За минувшую неделю в Тюмени зарегистрировали 10 496 заболевших, в 25 случаях это оказался грипп. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли незначительно.

Тюменские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Вчера на 17-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходившем в южнокорейском Пхёнчхане, спортсмены состязались в командном спринте свободным стилем.

Тюменский Роспотребнадзор научит безопасным покупкам в Интернете

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 20 февраля проводит телефонную горячую линию по вопросам интернет-торговли. Необходимую консультацию тюменцы могут получить по телефонам: (3452) 20-86-66, 68-48-94.