В Тюмень идут 30-градусные морозы

Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тюмени существенное похолодание. Сегодня, 6 февраля, в областной столице пройдет снег, температура воздуха составит около 17 градусов ниже нуля днем, до минус 22 ночью.
Завтра в светлое время суток похолодает до минус 24, возможны осадки. Ночью температура опустится до 30 градусов. Со среды по пятницу ожидается переменная облачность, днем до минус 27, по ночам – до минус 33 градусов. Снег, по предварительному прогнозу, ожидается только в пятницу.
В выходные погода существенно не изменится.
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