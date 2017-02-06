В Тюмень идут 30-градусные морозы

09:15 06 февраля 2017
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Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тюмени существенное похолодание. Сегодня, 6 февраля, в областной столице пройдет снег, температура воздуха составит около 17 градусов ниже нуля днем, до минус 22 ночью.

Завтра в светлое время суток похолодает до минус 24, возможны осадки. Ночью температура опустится до 30 градусов. Со среды по пятницу ожидается переменная облачность, днем до минус 27, по ночам – до минус 33 градусов. Снег, по предварительному прогнозу, ожидается только в пятницу.

В выходные погода существенно не изменится.

Теги: морозы , зима , прогноз погоды
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