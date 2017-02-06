Тюменский Роспотребнадзор научит безопасным покупкам в Интернете

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 20 февраля проводит телефонную горячую линию по вопросам интернет-торговли. Необходимую консультацию тюменцы смогут получить по телефонам: (3452) 20-86-66, 68-48-94.

Как отметили в пресс-службе ведомства, покупка товаров в интернет-магазинах набирает популярность. Это обусловлено как с удобством получения покупки, так и с более низкими ценами. В 2017 году Consumers International призвал сосредоточиться на правах потребителей в сегменте электронной коммерции и предложил в качестве девиза слоган "Потребительские права в цифровую эпоху".