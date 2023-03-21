В Мосгорсуде начинаются заседания присяжных по делу об убийстве тюменской школьницы

Дело об убийстве 8-летрней девочки, потерявшейся в Тюмени в июне 2021 года и найденной убитой в августе, рассмотрят в Мосгорсуде, адвокат обвиняемого Александр Почуев сообщил, что 22 марта состоится заседание с участием коллегии присяжных заседателей, на нем планируется начать исследование доказательств.

"По делу тюменского спецназовца В.А. Бережного ... Информирую вас о том, что на 22 марта 2023 года в 11:00 назначено судебное заседание с участием коллегии присяжных заседателей, где планируется начать исследование доказательств", - написал адвокат в своём Telegram-канале.

Адвокат отметил, что обвиняемый после жалоб переведен из карцера в камеру, напомнил, что ведет собственное адвокатское расследование, и объявил поиск сослуживцев подзащитного.