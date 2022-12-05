Следователи выяснят, каким образом материалы дела об убийстве тюменской школьницы попали в СМИ

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Тюменской области возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) по фактам публикаций в СМИ материалов уголовного дела.
По версии следствия, с 7 ноября 2022 по настоящее время неустановленными лицами из числа участников уголовного судопроизводства, предупрежденных в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, в одной из соцсетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий, заключений экспертиз, а также иных материалов, связанных с расследованием уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления против личности, сообщает пресс-служб СУСК.
Следствием проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о публикации сканов из дела об изнасиловании и убийстве 8-летней тюменской школьницы, обвиняемым по делу является Виталий Бережной. Суд с участием присяжных проходил в Тюмени, но летом был распущен ввиду разглашения тайны совещательной комнаты, в сентябре дело передали на рассмотрение в один из московских судов.
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