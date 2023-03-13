У обвиняемого в убийстве тюменской девочки в Москве появился новый адвокат

Адвокат Александр Почуев заявил, что будет защищать интересы тюменца, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 8-летней девочки летом 2021 года, сообщил адвокат в своем Telegram-канале.

Почуев сообщил, что решение о его привлечении в команду защитников приняли родственники и сторонники обвиняемого "как специалиста по резонансным делам и автора концепции общественных обвинительных вердиктов", и пообещал провести собственное адвокатское расследование.

"Я обратился к суду, руководителю СК РФ А.И. Бастрыкину и Генпрокурору И.В. Краснову о пресечении дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли ещё не осужденного обвиняемого", - также сообщил адвокат.

Расследованием убийства 8-летней школьницы, которая в Тюмени 30 июня 2021 года ушла из дома, а потом была найдена 19 августа убитой в коробке на берегу озера, занималось Главное следственное управление СК РФ. Фигурантом дела является Виталий Бережной - он обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело рассматривал Тюменский облсуд с участием присяжных заседателей, но после утечки информации о вердикте присяжных по решению Верховного Суда РФ материалы были переданы в Мосгорсуд для повторного рассмотрения, там сейчас продолжается работа по формированию коллегии присяжных заседателей.