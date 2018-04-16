На осужденного на шесть лет бывшего проректора ТИУ завели еще одно уголовное дело

В Тюмени в отношении Александра Ошибкова возбуждено второе уголовное дело. Бывший проректор ТИУ, в конце марта этого года осужденный за многомиллионные хищения у вуза, обвиняется в еще одном эпизоде мошенничества.

В августе 2015 года между НИПИ "Нефтегазпроект", учредителем которого является университет, и Ошибковым как физическим лицом был заключен договор на разработку технологии использования отходов бурения на 2,2 млн рублей. Прокуратура выяснила, что Александр Ошибков (на тот момент директор департамента стратегического развития ТюмГНГУ) деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники университета.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ранее Ошибков был осужден к шести годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и хищение более 179 млн рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в отношении бывшего ректора ТИУ Олега Новоселова было возбуждено третье уголовное дело по аналогичному эпизоду. Он заключил с ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" договор на 3,8 млн рублей, работу за него выполнили другие сотрудники. Ранее Новоселов был дважды осужден к условному лишению свободы: за денежные махинации на должности проректора по научной работе тогда еще ТюмГНГУ, а также за превышение должностных полномочий на посту ректора ТИУ.