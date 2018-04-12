На бывшего ректора ТИУ завели третье уголовное дело

В Тюмени возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе прокурорской проверки в вузе было выявлено хищение более 3,8 млн рублей. Установлено, что на эту сумму в декабре 2015 года между ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", учредителем которого выступал университет, и Олегом Новоселовым как физическим лицом был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон в пределах Западно-Сибирской равнины.

"Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники "НИПИ "Нефтегазпроект". В ходе прокурорской проверки он признал это", — сообщает прокуратура Тюменской области.

Материалы были направлены в УМВД России по Тюменской области, в результате было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры. Предъявляемая бывшему ректору ТИУ статья ( ч.4 ст. 159 УК РФ ) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2017 года Олег Новоселов был осужден на полтора года лишения свободы условно за денежные махинации на должности проректора по научной работе тогда еще ТюмГНГУ. За несколько дней до этого он был снят с должности ректора ТИУ. В декабре прошлого года ему был вынесен приговор по еще одному уголовному делу — за превышение должностных полномочий на посту ректора он также получил полтора года условно.

Также напомним, что в начале апреля 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения в вузе более 54 млн рублей. Ранее бывшего проректора по стратегическому развитию ТИУ Александра Ошибкова признали виновным в многомиллионных хищениях и приговорили к шести годам колонии.