Бывшего преподавателя ТИУ будут судить за взятки

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника института транспорта Тюменского индустриального университета. 28-летний ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов обвиняется в получении взяток от студентов.

В январе 2018 года он предложил старостам трех групп заочного отделения получить положительные оценки за курсовые по его дисциплине, купив работы у предпринимателя, занимающегося оказанием полиграфических услуг. Студентов заинтересовало предложение, у предпринимателя они узнали, что каждая курсовая будет стоить 6 тысяч рублей и писать их будет сам ассистент кафедры. При заказе десяти работ для старосты курсовая делалась бесплатно.

Старосты рассказали о предложении одногруппникам, при этом подняли ценник до 6,5 тысяч рублей, чтобы забрать разницу себе. В общей сложности с 33 студентов они собрали порядка 214 тысяч рублей, 165 тысяч пошли преподавателю, около 33 тысяч рублей — предпринимателю за распечатку курсовых работ, около 16 тысяч присвоили старосты.

Преподаватель признал свою вину, вскоре дело рассмотрит суд. Прокуратура Тюменской области сообщает, что уголовные дела в отношении 13 студентов, давших взятки, и 3 старост, выступавших посредниками, также направлены в суд. Следственные органы намерены привлечь к ответственности и остальных студентов, замешанных в этой истории.

Напомним, что в октябре 2017 года к восьми годам колонии строгого режима за взятки от студентов суд приговорил профессора кафедры автомобильного транспорта строительного института ТИУ Владимира Борзых, в июне того же года за взяточничество бывшего доцента Тюменского индустриального университета Артема Хусаинова суд оштрафовал на 600 тысяч рублей.