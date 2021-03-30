В Тюмени сотрудник УФСИН задержан по подозрению во взяточничестве

17:10 30 марта 2021
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере).

По версии следствия, в декабре 2020 года одному из заключенных удалось договориться с сотрудником о проносе продуктов без досмотра и составления документов, запрещенных на территории УФСИН, за денежное вознаграждение.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: взятка
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