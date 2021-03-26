Тюменку осудили за взятку автоинспекторам

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней тюменки. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

5 января 2021 года женщину остановили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Ей предложили пройти освидетельствование на состояние опьянение, она отказалась.

Поскольку водительское удостоверение тюменки было просрочено, старший инспектор составил административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Однако женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности, попыталась дать сотрудникам ДПС взятку в размере 15 тысяч рублей, которые положила на автомобильную панель, расположенную между передними сидениями патрульного автомобиля.

Суд назначил подсудимой штраф в размере 45 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.