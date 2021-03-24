Молча закинул деньги через форточку: тюменцу грозит уголовное дело за взяточничество

В Тюмени на улице Газовиков 49-летний водитель попытался дать взятку автоинспекторам в размере 1000 рублей. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого развернулся через двойную сплошную линию разметки.

"Мужчина молча закинул через форточку деньги на переднее сиденье патрульного автомобиля. На вопрос полицейского: "Что это?", ответил: "Чтоб не писать". Сотрудники ГИБДД закрыли автомобиль и вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу для документирования факта дачи взятки", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Как выяснилось, за последние три года водитель более 30 раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, а также за неуплату административных штрафов.

По сообщению ГИБДД, в этом году 19 водителей в Тюменской области попытались дать взятки сотрудникам ГИБДД, эти факты зафиксированы в установленном порядке, на водителей возбуждены уголовные дела.