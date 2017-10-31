В Тюмени преподавателя вуза осудили на восемь лет за взятки

В областном центре вынесли приговор профессору кафедры автомобильного транспорта строительного института ТИУ Владимиру Борзых.

По версии следствия, в 2013–2014 годах он на должности заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи тогда еще ТюмГНГУ брал взятки у студентов заочного обучения. Они перечисляли ему деньги на банковскую карту лично либо через двух посредников, тоже студентов.

Как полагает следствие, от 15 человек Борзых получил взятки на общую сумму 549 тысяч рублей. За это части студентов он поставил положительные отметки за экзамены и зачеты, а другим дал готовые курсовые работы и выпускные квалификационные работы для защиты.

По сообщению областной прокуратуры, суд назначил Борзых восемь лет колонии строгого режима и штраф в 2,5 миллиона рублей. На девять лет он лишен права заниматься преподавательской деятельностью.