Тюменец угнал заведенную машину, чтобы доехать до дома

В Тюмени в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его автомобиль BMW угнали. По горячим следам угонщик был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

По версии дознавателей, тюменец проходил мимо заведенного автомобиля и, когда заметил, что хозяин BMW отошел, решил завладеть машиной, чтобы добраться до дома.

Как сообщили в тюменской полиции, в отношении 29-летнего тюменца возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Напомним, ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тобольска, который угнал служебный транспорт, чтобы доехать до работы.