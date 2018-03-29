Тюменец угнал заведенную машину, чтобы доехать до дома

13:10 29 марта 2018
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В Тюмени в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его автомобиль BMW угнали. По горячим следам угонщик был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

По версии дознавателей, тюменец проходил мимо заведенного автомобиля и, когда заметил, что хозяин BMW отошел, решил завладеть машиной, чтобы добраться до дома.

Как сообщили в тюменской полиции, в отношении 29-летнего тюменца возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Напомним, ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тобольска, который угнал служебный транспорт, чтобы доехать до работы.

Теги: угон
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