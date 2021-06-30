Тюменец обнаружил угнанный автомобиль припаркованным в другом месте

13:15 30 июня 2021
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В полицию Тюмени поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ-2107" пытались угнать. Молодой человек обнаружил свою машину припаркованной в другом месте.

По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый за угон неработающий 20-летний тюменец. Он рассказал, что взломал замок водительской двери и завел авто замыканием проводов замка зажигания. Молодой человек планировал покататься на чужом автомобиле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Попытка неправомерного завладения автомобилем без цели хищения". 

Теги: угон
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