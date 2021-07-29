Тюменец угнал автомобиль, чтобы не идти домой пешком, и попал в ДТП

В полицию Тюмени поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что его автомобиль угнан. Мужчина оставил машину у дома, а на месте ее уже не обнаружил.

Подозреваемый в угоне был задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний тюменец. Ночью нетрезвый мужчина возвращался домой из магазина. Чтобы не идти пешком, он решил воспользоваться припаркованной неподалеку машиной, которая была не заперта. Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, он угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Позже машину нашли автоинспекторы.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством".