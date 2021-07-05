В Тобольске задержали мужчину, угнавшего микроавтобус

В полицию Тобольска с сообщением об угоне микроавтобуса обратился местный житель. Молодой человек рассказал, что накануне купил автомобиль, утром предыдущий собственник сообщил ему, что автомобиль стоит на остановке открытым.

По подозрению в угоне был задержан 32-летний тоболяк. Мужчина распивал алкогольные напитки и решил покататься на машине. Он открыл отверткой водительскую дверь микроавтобуса, завел транспорт и поехал кататься по городу. На одном из перекрестков мужчина увидел стоящий вдалеке патруль ДПС, и решил дальше не ехать. Он бросил машину на остановке и ушел домой пешком.

В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.1 ста.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.