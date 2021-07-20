В Тобольске задержал мужчину, подозреваемого в серии угонов

В Тобольске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Выяснилось, что он подозревается еще и в трех попытках угона других машин.
В ходе патрулирования автоинспекторы заметили автомобиль, который ехал на высокой скорости и резко вошел в поворот. Законное требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД догнали машину и задержали находившегося за рулем мужчину 1988 года рождения.
Оказалось, что он не является владельцев авто и у него отсутствует водительское удостоверение. Освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции выяснили, что задержанный неоднократно судим за угоны, накануне он уже задерживался по подозрению в совершении угона и был отпущен под подписку о невыезде.
"В ходе дальнейшего расследования стражи правопорядка установили, что подозреваемый совершил попытку угона еще трех автомобилей. Задержанный пояснил, что угонял авто для того чтобы покататься по городу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
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