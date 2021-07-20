В Тобольске задержал мужчину, подозреваемого в серии угонов

14:17 20 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тобольске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Выяснилось, что он подозревается еще и в трех попытках угона других машин.

В ходе патрулирования автоинспекторы заметили автомобиль, который ехал на высокой скорости и резко вошел в поворот. Законное требование об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД догнали машину и задержали находившегося за рулем мужчину 1988 года рождения.

Оказалось, что он не является владельцев авто и у него отсутствует водительское удостоверение. Освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный неоднократно судим за угоны, накануне он уже задерживался по подозрению в совершении угона и был отпущен под подписку о невыезде.

"В ходе дальнейшего расследования стражи правопорядка установили, что подозреваемый совершил попытку угона еще трех автомобилей. Задержанный пояснил, что угонял авто для того чтобы покататься по городу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

Теги: угон
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021