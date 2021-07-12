В Тюменском районе мужчина улетел в кювет на угнанной иномарке

В полицию Тюменского района с заявлением об угоне обратился 50-летний местный житель. Угнанный автомобиль Toyota сотрудники полиции обнаружили в кювете на 9-м километре автодороги Тюмень — Омск.
Полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался безработный 21-летний житель Ямала. Молодой человек рассказал, что с друзьями отдыхал в деревне Падерино и решил съездить в Тюмень.
Мужчина проник в один из гаражей, завел стоявший там автомобиль и поехал в город. По дороге он не справился с управлением и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством".
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