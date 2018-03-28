В Тюменской области мужчина угнал служебный транспорт, чтобы доехать до работы

В Тобольске в полицию обратился представитель одного из учреждений города и заявил, что с охраняемой территории был угнан служебный автотранспорт. Как оказалось, неизвестный проник в гаражный бокс и, воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, угнал транспортное средство.

Вскоре машину обнаружили в кювете на 5-м километре автодороги Тобольск — Байгара сотрудники дорожно-патрульной службы. В салоне находился 31-летний житель Тобольска. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Он полностью признал свою вину и пояснил, что на транспорте хотел доехать до места работы. Как сообщили в тобольской полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".