На тюменских дорогах ограничено движение из-за непогоды

Из-за метели и плохой видимости в Тюменской области временно ограничено регулярное междугороднее автобусное сообщение на трассе Тюмень — Омск. Ограничения будут сняты, когда погода наладится. По сообщению областной автоинспекции, сейчас сотрудники ГИБДД будут формировать там колонны из пяти–шести большегрузов и отправлять их группами после проведения инструктажа.

С утра на тюменских трассах уже произошло несколько ДТП. Автоинспекция сообщает еще о двух авариях, в них пострадало несколько человек. На 182-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в кювет съехал автомобиль Kia, водитель и пассажир получили повреждения. На автодороге Тюмень — Омск в Омутинском районе водитель автомобиля BYD, пытаясь развернуться, из-за плохой видимости не заметил попутный автомобиль Kia, произошло столкновение. 33-летняя пассажирка Kia получила ушиб грудной клетки.

ГИБДД рекомендует автомобилистам ограничить поездки по федеральным и региональным автодорогам.