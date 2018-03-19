На тюменской трассе пассажирский автобус врезался в столб и съехал в кювет

В Тюменской области ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от дальних поездок по федеральным и региональным трассам до улучшения погодных условий. Из-за сильных порывов ветра возможны съезды автомобилей в кювет и ДТП, видимость на загородных трассах ухудшена.

Наряды ДПС работают на трассах в усиленном режиме, оказывают помощь автомобилистам, попавшим в нештатные ситуации. Сегодня утром зафиксировано пять случаев съезда автомобилей в кюветы.

На 37-м километре автодороги Нижняя Тавда — Тюмень наряд полка ДПС помог водителю "Газели", съехавшей с трассы. На 78-м километре сотрудники ГИБДД помогли водителю легкового автомобиля, столкнувшегося с фурой. Два случая съезда в кювет произошли на 134-м и и 161-м километре автодороги Курган — Тюмень, здесь инспекторы полка ДПС также помогли автомобилистам вытащить машины из кюветов. Один из автомобилистов пояснил, что налетел порыв ветра такой силы, что он не смог удержать машину на трассе и съехал в кювет.

На 174-м километре автодороги Курган — Тюмень наряды ДПС совместно с сотрудниками МЧС помогли вытащить из кювета пассажирский автобус, водитель которого не справился с управлением из-за сильного ветра, автобус въехал в столб и съехал в кювет. Пострадавших нет.

Дорожные службы ведут комплексную патрульную очистку трасс.