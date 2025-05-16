Женщину с ребенком на "зебре" сбил водитель ВАЗ в Тобольске

11:02 16 мая 2025
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24-летняя соцпедагог и 6-летний мальчик сбиты утром на "зебре" в Тобольске автомобилем "ВАЗ 21102", оба получили ранения и доставлены в больницу, ребенок с тяжелыми травмами, сообщили в облГАИ.

Водителю автомобиля  23 года, стаж за рулем три года. После наезда на пешеходов автомобиль проехал еще более тридцати метров. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.  

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам и тормозить заранее, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.

Теги: ДТП , Тобольск
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