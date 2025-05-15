Подросток на питбайке попал в ДТП в Тюмени

Три ДТП с участием детей произошло в среду в Тюмени, в одном из них пострадал подросток на питбайке, который, по данным Госавтоинспекции, взял без спроса у своего отца.

Пятилетний пассажир "Киа" и 39-летний водитель пострадали на Авторемонтной, 23 при столкновении автомобиля с "Газелью" из-за того, что водитель последней при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье, в детском удерживающем устройстве.

Одиннадцатилетняя школьница поранила ногу при наезде "Шевроле" на ул. Тимофея Чаркова, 93. Предварительно, девочка с подругами перебегала дорогу вне пешеходного перехода. 37-летний водитель пояснил, что не заметил девочку, которая выбежала из-за встречных автомобилей.

15-летний водитель питбайка получил травму ноги при столкновении с "Тойотой" на улице Валентины Трофимовой, 6 на парковке. Транспорт принадлежит отцу мальчика, ключи от питбайка школьник взял без разрешения и поехал кататься.