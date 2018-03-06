Администрация Тюмени составила план восстановления пятиэтажки, у которой обрушились балконы и крыша

Ликвидацию последствий обрушения кровли на доме №91 по улице 50 лет ВЛКСМ взял на контроль заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Напомним, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть МЧС в 16:18 сегодня, 6 марта. Вечером на месте происшествия состоялось оперативное совещание, уже спланированы все необходимые мероприятия.

Предварительно установлено, что подрядчик при демонтаже старой кровли многоквартирного дома нарушил ее целостность. Это привело к неконтролируемому сползанию конструкции, она выдавила участок кирпичного парапета, который, падая, сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах. Другие конструктивные элементы дома не задеты.

В связи с наличием опасно нависающих конструкций старой кровли и трех балконов, доступ в 3 и 4 подъезд временно ограничен.

В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего жители смогут вернуться в свои квартиры. На время проведения работ людям предложено заселиться в гостиницу "Колос".

Восстановление парапета, а также возведение новой кровли будет продолжено в соответствии с действующим контрактом. Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

7 марта состоится заседание городского комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая будет контролировать ход выполнения всех спланированных мероприятий. Также в течение двух следующих суток будут проведены оперативные совещания на объекте, сообщили в администрации Тюмени.