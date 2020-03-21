Фонд капитального ремонта в Тюменской области активно пополняются

Фото администрации Тюмени

В многоквартирных домах Тюменской области действует региональная программа капитального ремонта общего имущества. Действие программы рассчитано на 2016-2044 года, в неё входят 7 тыс. 339 многоквартирных домов общей площадью 31 тыс. 876,64 кв. метра, в которых проживают около 897 тыс. человек.

На очередном заседании Тюменской областной думы было озвучено, что в фонды капремонта за период реализации программы поступило 9 млрд. 146, 95 млн. рублей из начисленных 9 млрд. 757, 51 млн. рублей. Уровень собираемости взносов за 2019 год с учётом выплаченной задолженности за прошлые годы составил 101%. Всего было начислено 2 млрд. 235,02 млн. рублей, в том числе на счёт регионального оператора – около 2-х млрд.

Также на счёт регионального оператора за 2016–2019 годы поступили пени в размере 19 млн. рублей, из них 9 млн. – в 2019 году. Проценты в объёме 670,98 млн. рублей были начислены на остаток средств на счёте. Эти денежные средства будут направлены на финансирование работ по капитальному ремонту, пишет "Вслух.ру".