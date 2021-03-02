Наталья Проскурякова контролирует затянувшийся ремонт фасада многоэтажки

Ремонт фасада жилого дома по ул. Урицкого, 28 в Тюмени контролирует депутат гордумы Наталья Проскурякова. Работы на объекте, расположенном в 7-м избирательном округе, начнутся с наступлением тепла.

Комплексный ремонт многоквартирного дома близится к завершению. Уже заменены внутренние инженерные коммуникации, обновлена кровля, отремонтирован фасад со стороны двора. Однако из-за морозов работы на открытом воздухе пришлось приостановить. Администрация Тюмени и подрядная организация держат ситуацию на контроле. Когда позволит погода, рабочие завершат ремонт фасада.

"Я нахожусь в постоянном контакте с жильцами, и мне не безразлично их мнение по поводу затянувшихся сроков окончания работ", – подчеркнула Наталья Проскурякова. Также по поручению депутата подрядчики обязались навести порядок на стройплощадке и восстановить брезентовое ограждение, сорванное ветром с фасада дома.