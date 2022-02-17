В Тюмени снесут дом, о котором дети сообщали Путину

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Дом по улице Карла Маркса, 121 в Тюмени признан аварийным и подлежащим сносу. Единогласное решение об этом принято 16 февраля членами межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, Госжилинспекции, МЧС, профильных структур администрации города.

В январе видеоролик с просьбой о помощи жильцам этого дома, записанный с участием детей, опубликовали Telegram-каналы. В сюжете несколько ребят рассказывают о ветхих стенах здания, выпадающих кирпичах, плесени, отсутствии батарей и так далее.

Как пояснили в администрации города, пятиэтажка построена в 1970 году. С 2017 года она считалась аварийной и подлежащей реконструкции и собственники должны были провести мероприятия по восстановлению конструктивных элементов здания. Поскольку этого не происходило, а дом требовал решения всё большего круга вопросов, в прошлом году УК "Легион" заказала у специализированной организации дополнительное обследование здания. Квалифицированные специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии. Это и стало основанием для того, чтобы комиссия приняла решение о сносе дома.

По словам замглавы города Семена Тегенцева, жильцы дома присутствовали на заседании комиссии, им были представлены результаты обследования и сведения о состоянии конструктивных элементов дома. После проведения необходимых юридических процедур многоквартирник внесут в программу по расселению. Тем временем за его содержанием и безопасной эксплуатацией продолжит следить управляющая организация.