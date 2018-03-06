У жилой пятиэтажки в Тюмени обвалились часть крыши и два балкона

Сообщение о частичном обрушении крыши и двух балконов верхних этажей пятиэтажного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ поступило в дежурную часть МЧС сегодня, 6 марта, в 16:18. Еще два балкона частично пострадали.
Подразделение 32 отряда ФПС прибыли на место вызова через 10 минут. В данный момент сотрудники 32 отряда и полиции оцепили место обрушения и проводят эвакуацию жильцов.
По предварительной информации пострадавших и погибших нет, сообщает
32 ОФПС по Тюменской области.
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