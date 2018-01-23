В Тюмени по 19 и 15 лет колонии получили два брата за убийства и кражи

В областном центре суд вынес приговор двум братьям, признанным виновными в убийствах и хищениях имущества.
В начале марта 2017 года старший из них задушил тряпкой знакомого, с которым распивал спиртное. Вместе с подоспевшим младшим братом он сбросил завернутое в плед тело в канализационный колодец у дома №58 на улице Энергетиков. Труп нашли лишь месяц спустя.
В марте того же года мужчины решили обокрасть знакомого, к которому пришли в гости. 61-летнего хозяина квартиры на улице Пермякова братья задушили ремнем, после чего скрылись с его имуществом.
В конце марта младший из братев в состоянии алкогольного опьянения на улице Республики, 179 ограбил незнакомого мужчину.
Приговором Тюменского областного суда мужчине 1972 года рождения было назначено 19 лет колонии особого режима, мужчине 1981 года рождения — 15 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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