В Тюмени раскрыли дело о трупе, обнаруженном в канализации

В Тюмени следователям удалось установить личность мужчины, чье тело нашли в канализационном колодце в районе КПД. На днях был задержан и его предполагаемый убийца.

Напомним, труп неизвестного обнаружили 2 апреля у дома № 58 на улице Энергетиков. Как полагает следствие, мужчину, 53-летнего местного жителя, убили еще в марте. Трагедией закончилась пьяная стычка между ним и его знакомым. В тот день мужчины распивали спиртное на квартире у погибшего.

"Во время произошедшей между ними ссоры на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый обмотал тряпку вокруг шеи хозяина квартиры и стал душить", — сообщает региональный СК.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, убийца обернул его тело в покрывало и бросил в канализационный колодец. По данным СК, погибший жил один.

Как оказалось, задержанный 45-летний уроженец Тюменской области, подозреваемый в преступлении, уже имеет несколько судимостей.