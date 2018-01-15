Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве югорского казака

В конце декабря в сугробе, недалеко от дома народного творчества по улице Гагарина в Ханты-Мансийске были найдены части тела Александра Лаврова, пропавшего после собрания представителей казачьего сообщества.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что после мероприятия Лавров остался в здании, где также находился охранник - Рудоб Мухторов. Свидетели сообщили, что Мухторов накануне вступил в казачье движение и вечером 17 декабря был сильно пьян. Что произошло в тот вечер между подозреваемым и потерпевшим, еще предстоит выяснить следователям СКР, отмечают в пресс-службе ведомства.

После совершения преступления подозреваемый покинул территорию округа и был задержан 13 января сотрудниками уголовного розыска в Кургане. В Ханты-Мансийск с ним проведут комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов преступления. Следователь СКР обратится в суд с ходатайством о заключении Мухторова под стражу.

Руководитель следственного управления Анвар Ахмедзянов ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль.