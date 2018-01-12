В Ханты-Мансийске в сугробе возле ДК нашли части тела убитого казака

41-летний житель Ханты-Мансийска 17 декабря не вернулся домой с мероприятия для представителей казачьего сообщества, которое проходило в местном Доме культуры. Родные и товарищи несколько дней пытались его найти самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Восстанавливая картину того дня, следователи выяснили, что после мероприятия несколько мужчин решили отметить прошедшее собрание и до вечера распивали алкоголь. При осмотре помещения были обнаружены замытые следы крови.

В связи с этим в Ханты-Мансийским межрайонном следственном отделе сразу было возбуждено уголовное дело об убийстве. Незамедлительно в органы внутренних дел было направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлении лица, совершившего преступление, и его задержании.

Фрагменты тела потерпевшего были обнаружены 25 декабря в сугробе недалеко от здания, где было совершено убийство.

По данным следствия, к совершению преступления причастен 40-летний охранник ДК. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Известно, что он находится за пределами округа, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.