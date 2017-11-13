В Тюменской области запретили общепиту сбывать отходы на корм скоту

16:06 13 ноября 2017
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cdn.pixabay.com
Продолжение: МЧС не рекомендует посещать село Шорохово в Исетском районе

В связи со вспышкой африканской чумы свиней в Исетском районе на территории Тюменской области запрещена продажа пищевых отходов на корм скоту.

Предприятиям общепита и предпринимателям, работающим в этой сфере, а также занимающимся сбором, вывозом и утилизацией пищевых отходов, запрещается реализовывать их физическим и юридическим лицам. Постановление об этом подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба.

Свиноводческим хозяйствам и владельцам личных подворий, занимающимся выращиванием свиней, предписано неукоснительно соблюдать предусмотренных законом ветеринарно-санитарных нормы и ограничительные меры, введенные в связи с выявлением в регионе очага АЧС.

Региональным органам Роспотребнадзора и Росприроднадзора во взаимодействии с управлением ветеринарии Тюменской области поручено обеспечить строгий контроль за исполнением постановления.

Теги: готовая еда , Исетский район , АПК , Росприроднадзор , Роспотребнадзор , ЧС , животноводство , торговля , рестораны
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