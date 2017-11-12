В Тюменской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

В селе Шорохово Исетского района 10 ноября выявлен очаг африканской чумы свиней. Специалисты в круглосуточном режиме проводят необходимые мероприятия по его ликвидации.

Африканская чума свиней – особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью летальности пораженных животных и высоким экономическим ущербом. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

В связи с ситуацией в Исетском районе 11 ноября губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел по видеоконференцсвязи заседание оперативного штаба, по итогам которого подписаны постановление "Об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Исетского района" и распоряжение "Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе".

Карантин действует с 10 ноября по 10 декабря на территории:

- эпизоотического очага в границах территории свинокомплекса, расположенного в селе Шорохово;

- первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ в радиусе 5 км от эпизоотического очага;

- во второй угрожаемой зоне, в которую входят все населенные пункты Исетского района.

Ситуацию по АЧС находится на личном контроле губернатора, информирует пресс-служба главы региона.

В Шорохово специалисты изымают животных и мясную продукцию, проводят проверку и дезинфекцию всех производств, в которых используется свинина. В селе введен пропускной режим, досматривается транспорт, сообщает Исетск72.ру. Руководитель департамента АПК Владимир Чейметов призвал селян проявить сознательность и при появлении специалистов: представителей полиции, ветеринарных органов, МЧС и муниципалитета, предоставить для утилизации животных и мясную продукцию. При этом составляется акт, и гражданам будет выплачена компенсация.

Как следует из текста распоряжения, отчуждение животных и (или) изъятие продуктов свиноводства на территории очага и в первой зоне должно пройти до 21 ноября.