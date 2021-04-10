Тюменские животноводы работают над оздоровлением крупного рогатого скота

На сельхозпредприятиях Тюменской области ведется комплексная программа по оздоровлению стада. Уже удалось добиться значительных успехов в борьбе с лейкозом, хронической инфекционной болезнью крупного рогатого скота.

Как сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, наблюдается положительная динамика оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза.

"По сравнению с 2019 годом в прошлом году инфицированность лейкозом в ЛПХ меньше на 4,6 %, а в сельскохозяйственных организациях снизилась на 3,2 %", - подчеркнул он.

Отметим, лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, которая протекает на первом этапе бессимптомно, затем проявляется лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и тканях животных, пишет ИА "Тюменская линия".