В Исетском районе открыли обновленный животноводческий комплекс

В селе Бархатово Исетского района 6 декабря открыли животноводческий комплекс, проведенные работы позволяют увеличь мощности на 600 голов крупного рогатого скота - до 1300-1400 голов, и, что немаловажно для села, - организовать новые рабочие места.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, начальник управления по животноводству департамента АПК Тюменской области Рустем Бетляев, директор департамента экономики Максим Скворцов, операционный директор Гарик Степанян, директор дивизиона холдинга "АРСИБ Строительство" Левон Степанян, начальник управления Госстройнадзора Евгений Фомин.

"Проектирование и организация строительства предусматривала обеспечение всеми необходимыми коммуникациями, оборудованием, в частности построены новая современная система утилизации навоза, очистная система воды, система вентиляции, два новых молочных блока с новым доильным оборудованием. И сегодня, несмотря на все сложности, мы с честью открываем этот комплекс", - отметил председатель совета директоров ООО "Управляющая Компания "АРСИБ Холдинг Групп" Самвел Степанян.

ООО "Приисетье" входит в структуру ООО "Управляющая компания АРСИБ АГРО", основными направлениями которой являются животноводство и растениеводство.