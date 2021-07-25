Тюменские сельхозпредприятия расширяют географию сбыта своей продукции

Фото Боровской птицефабрики, http://www.borfab.ru

Сельхозпредприятия Тюменского района активно осваивают рынки российских регионов, используя возможности федеральных торговых сетей, сообщили в управлении АПК районной администрации.

Большинство крупных сельхозпредприятий созданы для снабжения продуктами большой Тюменской области, однако сейчас они вышли на такие объемы, что поставляют свои продукты в другие регионы страны, а некоторые и на экспорт.

"Боровская птицефабрика большую долю своей продукции отправляет в другие регионы, в том числе и в ближнее зарубежье. Обновлённый ассортимент "ПРОДО Тюменский бройлер", позволяет делать растущие поставки в соседние области, а тепличный комплекс "ТюменьАгро" изначально строился в расчете на поставки большей части овощей за её пределы. Этому способствует и договоры с федеральными торговыми сетями, которые работают по всей стране", - рассказал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

Производителям менее ходовых продуктов питания приходится искать свою нишу на рынке. Гендиректор кролиководческого комплекса "Рощинский" Николай Степанов отметил, что спрос на крольчатину не постоянен, часто приходится искать новых торговых партнеров. "Из-за того, что часть торговли уходит в интернет, активно занимаемся обновлением своего сайта, открываем новые услуги по доставке на дом. Без всего этого вряд ли можно рассчитывать на какое-либо развитие", - рассказал руководитель.

Тем не менее, за первое полугодие тюменские кролиководы половину объема своей продукции осмогли реализовать за пределами области - в центральные регионы страны и Омскую область.