Аграрии Бердюжья первыми в Тюменской области приступили к весенним полевым работам

В Бердюжском районе сельхозтоваропроизводители приступили к раннему весеннему боронованию. Первыми вывели агрегаты на поля механизаторы хозрасчетного подразделения "Окунево" агрохолдинга "Юбилейный", следом за ними к прибивке влаги приступят остальные предприятия, сообщил глава района Александр Хуснулин.

Губернатор Александр Моор начало полевых работ в регионе также отметил, пожелав земледельцам успешного проведения страды и чтобы это было хорошим заделом под хороший урожай.

На сайте правительства региона отмечается, что сльхозпредприятия Тюменской области завершают создание необходимых для проведения весенних полевых работ запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Достигнута почти стопроцентная готовность сельскохозяйственной техники. Важно, что большая часть необходимых для успешного проведения посевной ресурсов приобретается предприятиями АПК за счет собственных средств. При этом остаются востребованными и меры государственной поддержки. При содействии регионального правительства сельхозпредприятиям региона удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники.

В 2025 году в регионе планируется увеличить посевные площади на 11 200 гектаров. Предстоит засеять зерновыми, зернобобовыми, картофелем, овощами и другими культурами более 996 тысяч гектаров. К раннему весеннему боронованию уже приступили сельхозпредприятия Бердюжского района.

"В целом наш АПК к посевной готов. По традиции ждем от наших аграриев достойного урожая", – резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.