Самые высокие зарплаты по вакансиям в Тюменской области этой весной предлагают аграриям

На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля 2025 года в Тюменской области оказались аграрии — в среднем им предлагают 150,4 тыс. рублей. На втором месте — представители добывающей сферы с зарплатой в 150,1 тыс. рублей, на третьем — специалисты высшего и среднего менеджмента, которым предлагают 144,1 тыс. рублей, к такому выводу пришли эксперты hh.ru.

В сообщении отмечается, что в целом Медиана предлагаемых в Тюменской области зарплат по итогам марта составила 70,3 тысячи рублей, что на 10,3 тыс. рублей больше, чем год назад.

Также в десятку самых "дорогих", где сегодня готовы платить выше рынка, попали представители таких направлений, как "Транспорт, логистика, перевозки" (медиана предлагаемых зарплат составила 134,8 тыс. рублей), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (113,1 тыс. рублей), "Строительство, недвижимость" (111,6 тыс. рублей), "Автомобильный бизнес" (109,9 тыс. рублей), "Рабочий персонал" (104,2 тыс. рублей), "Производство, сервисное обслуживание" (100,7 тыс. рублей) и "Медицина, фармацевтика" (71,4 тыс. рублей).

Ниже средних по рынку - менее 70,3 тыс. рублей - предлагают в Тюменской области зарплаты в направлениях "Административный персонал" (50,3 тыс. рублей в среднем), "Наука, образование" (49,8 тыс. рублей), "Туризм, гостиницы, рестораны" (47,8 тыс. рублей) и "Розничная торговля" (47,6 тыс. рублей).