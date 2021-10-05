Полпред УрФО предложил расставить приоритеты при оказании помощи предприятиям АПК

Регионам Уральского федерального округа необходимо определиться, каким именно сельхозпредприятиям, пострадавшим летом от засухи, в каком объёме требуется помощь. Об этом полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил на совещании с главными федеральными инспекторами.

По мнению полпреда, это позволит максимально эффективно использовать возможности региональных и федерального бюджетов. В первую очередь поддержку нужно направить тем хозяйствам, которые без нее не выживут: обанкротятся, люди останутся без работы, животные пойдут под нож… "Этого допустить нельзя", - подчеркнул Якушев.

Добавим, в Тюменской области 4 октября губернатор Александр Моор утвердил положение о порядке выделения средств для поддержки пострадавших от засухи животноводческих предприятий. Для сохранения маточного поголовья КРС из областного бюджета сельхозпредприятия получат по 10 тысяч рублей на одну корову. Общий объем поддержки превысит 550 млн рублей.