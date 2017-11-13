Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы свиней в Исетском районе

СК по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту выявления в Исетском районе очага африканской чумы свиней.

Напомним, очаг был обнаружен в ООО "Комплекс" в селе Шорохово 10 ноября. По данным следствия, распространение инфекции привело к падежу более 200 голов свиней.

Как значится на сайте СК, распространение инфекции среди животных произошло вследствие нарушения неустановленным лицом ветеринарных правил на территории ООО. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление виновных лиц.

На месте идет работа по ликвидации очага африканской чумы свиней. Уничтожению подлежит 16 тысяч животных, содержащихся на предприятии, а также свиньи из личных подворий граждан в радиусе пяти километров от очага заражения.

В тюменском Роспотребнадзоре напоминают, что африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья человека.