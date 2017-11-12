В Тюменской области уничтожат 16 тысяч свиней

В связи с выявлением очага африканской чумы свиней в ООО "Комплекс" в селе Шорохово Исетского района уничтожению подлежит 16 тысяч животных, содержащихся на предприятии, а также свиньи из личных подворий граждан в радиусе пяти километров от очага заражения.

Работа по ликвидации очага африканской чумы свиней в Исетском районе идет в плановом режиме, губернатор Тюменской области Владимир Якушев находится в райцентре. "Мы работаем в режиме чрезвычайной ситуации. При этом руководствуемся приказом министерства сельского хозяйства РФ, который определяет пошаговые действия по ликвидации очага заболевания", - сообщил журналистам глава региона.

По словам Якушева, работа по уничтожению свиней в личных подсобных хозяйствах жителей Шорохово должна быть выполнена к 20:00 сегодняшнего дня. Уничтожение животных на свинокомплексе планируют начать в 8:00 13 ноября. Сейчас идет мобилизация сил, средств и материальных ресурсов. Завершить работу планируют за четыре дня.

Губернатор добавил, что во всех населенных пунктах Исетского района свиное поголовье будет обследовано на предмет выявления африканской чумы. Для этого у животных возьмут кровь на анализ и проведут биркование. "Эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Владимир Якушев отметил, что после снятия карантина владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, приближенной к рыночной. Пенсионеры и многодетные семьи, у которых изъяты свиньи, получат материальную помощь из регионального бюджета, сообщил глава региона.

"Что касается свинокомплекса в селе Шорохово - в соответствии с приказом Минсельхоза он сможет возобновить работу по разведению свиней не ранее, чем через год после снятия карантина и поведения всех необходимых санитарно-профилактических мероприятий. При этом по содержанию в помещениях свинокомплекса других животных никаких ограничений нет", - рассказал Владимир Якушев.

В очередном заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, которое губернатор провел в Исетском районе, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы ряда муниципалитетов региона, руководители свиноводческих хозяйств и работники ветеринарной службы, сообщает пресс-служба губернатора.