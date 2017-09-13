В Викулово срочно эвакуировали школу

Сегодня в Викулово случилось ЧП. По словам очевидцев, на территории школы №2 произошел провал грунта, и один из детей провалился под землю. В результате организованных поисковых работ сотрудники МЧС нашли тело 8-летнего мальчика.

Глава района А.Криволапов оперативно проинформировал о случившемся губернатора. Глава региона провел экстренное совещание.

Школа эвакуирована, место происшествия огорожено. К работе приступили следователи СК РФ.

В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют проведение необходимых аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба региона.

Глава региона выразил соболезнование семье погибшего ребенка.