В Викулово срочно эвакуировали школу

Сегодня в Викулово случилось ЧП. По словам очевидцев, на территории школы №2 произошел провал грунта, и один из детей провалился под землю. В результате организованных поисковых работ сотрудники МЧС нашли тело 8-летнего мальчика.
Глава района А.Криволапов оперативно проинформировал о случившемся губернатора. Глава региона провел экстренное совещание.
Школа эвакуирована, место происшествия огорожено. К работе приступили следователи СК РФ.
В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют проведение необходимых аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба региона.
Глава региона выразил соболезнование семье погибшего ребенка.
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