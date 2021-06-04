В Тюменской области 15-летний подросток погиб при игре на водоеме

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Голышмановском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 15-летнего мальчика на воде.

26 мая в следственные органы СК России по Тюменской области поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Кутырева Голышмановского городского округа в реке Емец утонул 15-летний мальчик.

По предварительным данным, днем четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на берег реки, где стали играть в догонялки в воде. Во время игры 15-летний мальчик упал в реку и скрылся под водой.

"Ребята пытались спасти мальчика, но их попытки оказались безуспешными. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, является ли он подростком или дошкольником, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. Поговорите со своими детьми о том, что может произойти, предупредите об опасности и объясните последствия. От этого зависит жизнь ваших детей", — отмечают в следственном управлении СК России по Тюменской области.