Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

01:01 20 ноября 2023
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В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома - образовавшийся едкий дым стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, которые проживали в квартире на втором этаже, сообщает МЧС РФ.

Пожарным удалось спасти двух человек и двух эвакуировать. Травмированы трое: женщина и двое детей госпитализированы.

Пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали 22 специалиста и 5 единиц техники МЧС России.

Отмечается, что в доме не было пожарного извещателя, он бы мог спасти детские жизни, так как прибор реагирует звуковым сигналом на задымление.

Теги: гибель детей , дети , МЧС , пожары
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