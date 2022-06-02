Двое детей утонули в тюменской деревне Решетниково

В деревне Решетниково Тюменского района сегодня днем в котловане утонили два мальчика - братья 10 и 6 лет, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, будет дана оценка действий местных властей, сообщает СУСК по Тюменской области.

По данным следствия, 2 июня днем 10-летний мальчик и его 6-летний брат, находясь на рыбалке, утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района, вырытом недалеко от частного дома, где проживали дети. Глубина водоема составляет 4 метра.

Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, родители детей, руководство муниципального образования. С учетом собранных материалов будет дана оценка действиям должностных лиц муниципальных органов власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения в водоемах, расположенных на территории района.