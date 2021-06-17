В Тюмени устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка на озере

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В одном из озер в черте Тюмени обнаружили тело 16-летнего мальчика с признаками утопления. По предварительным данным, подросток поехал отдыхать на водоем со сверстниками в сопровождении взрослых.

"В процессе отдыха в вечернее время ребенка не обнаружили. В ходе поисковых мероприятий 17 июня около десяти часов утра тело мальчика было обнаружено в водоеме", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, знакомые и родные погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.